Bocce, Piatto Sport a segno nel trofeo "Celestino Borile"

Piatto Sport a segno nel 35° trofeo "Celestino Borile", disputato nei giorni 25-26-27 luglio a Valdengo, con l’organizzazione delle due società del paese, Valdenghese e Bocce Valdengo, e con 75 coppie in gara.

Nella finalissima di venerdì 27 luglio, arbitrata da Sergio Baratella di fronte a un pubblico appassionato, Marco Furlan e Roberto Orioli di Piatto Sport (vincitori della categoria C) hanno sconfitto Gianni Rainero e Alessandro Cerreia Fus di Valle Mosso Mossese (vincitori della categoria D).

Questa la storia della finale. Dopo un avvio convincente avanti 6-0, Furlan e ed Orioli hanno subito la rimonta ed il sorpasso da parte di Rainero e Cerreia Fus, che si sono portati a condurre 7-6. A questo punto Piatto Sport ha ripreso in mano il pallino e ha conquistato la vittoria con il punteggio di 13-8.

E questi i percorsi delle due finaliste.

In categoria C, Piatto Sport batte in finale 13-12 la Valle Mosso Mossese di Daniele Mento e Mauro Ciocchetti . Tra le 36 coppie in gara terzo posto per Piatto Sport (Gigi Gabasio-Giancarlo Monetta) e Burcina (Roberto Martinotti -Roberto Cerruti Miclet). Eliminati nei quarti di finale Valduggese Grignasco con (Mauro Beltrami-Marco Barattino), Piatto Sport (Ermanno Garella-Massimo Cinalli), Bocce Valdengo (Angelo Crappa-Davide Pasqualin) e Piatto Sport (Roberto Bracco-Carlo Dellagaren).

Tra le 39 coppie di categoria D, vince Valle Mosso Mossese 13-8 in finale sulla Valdenghese di Pier Luigi Tommasini e Giovanni Neggia. Uscite in semifinale Valle Mosso Mossese (Massimo Vergano-Salvatore Mento) e Burcina (Mauro Pasqual Cucco-Cesare Scoleri). Dal quinto all'ottavo posto piazzate Valle Elvo (Ciro Zedda-Luciano Fino), Valdenghese (Gianfranco Garbaccio-Gabriele Enzo), Valle Elvo (Sergio Tamagno-Vittorio Mazza), Viglianese (Gerardo Cira Dano Ilvo Calvino Cerreia) .