Biella Rugby, ecco il girone del prossimo campionato

Nella giornata di ieri la Federazione Italiana Rugby ha reso note le formule dei Campionati Nazionali per la stagione sportiva 2023/2024 definite nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Federale.

In relazione al campionato di Serie A, il Consiglio ha definito tre ripescaggi a completamento dei gironi, così entreranno a far parte della categoria: Unione Rugby Firenze, Amatori & Union Rugby Milano e Polisportiva Paganica Rugby. Campionato di Serie A Maschile in sintesi 36 squadre suddivise in 3 gironi territoriali da 12 ciascuno Regular season dall-8 ottobre 2023 al 5 maggio 2024 Play Off 19, 26 maggio 2024 – 1 classificata di ciascun girone più la migliore seconda Finale titolo e promozione 2 giugno 2024. La vincente sarà promossa in Serie A Élite Maschile nella stagione sportiva 2024/2025 Play Out 19, 26 maggio 2024 e 2 giugno 2024 (le 12esime classificate di ciascun girone). La terza squadra classificata retrocede in serie B nella s.s. 2024/2025.

Biella Rugby, come è ormai consuetudine, è stata assegnata al Girone 1 dove ritroverà: Rugby Noceto, Rugby Parma, Amatori Alghero, Rugby Parabiago, Cus Milano, Rugby Milano e VII Rugby Torino insieme alla retrocessa Cus Torino, a Rugby Calvisano, alla neo promossa Monferrato Rugby e alla ripescata Amatori & Union Rugby Milano. Le novità: viene introdotta la regola che prevede l’obbligo per le squadre di inserire in lista gara ad ogni partita un numero minimo di giocatori formati all’interno della propria società o ad essa collegata, anche se tale disposizione troverà applicazione solo dalla s.s. 2024/2025.