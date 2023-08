A settembre l'inaugurazione del "nuovo" Stadio Vittorio Pozzo di Biella, FOTO

I lavori allo stadio Pozzo La Marmora a Biella procedono a gonfie vele, e il nuovo impianto sarà inaugurato a settembre.

A fine giugno dell'anno passato era stato aperto il cantiere (leggi Al via i lavori da 1 milione di euro), che aveva subito una battuta di arresto a settembre in quanto in una parte dello stabile erano state trovate tubazioni con all'interno dell'amianto. Dopo qualche mese i lavori sono ripartiti e oggi sono a buon punto, spiega l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola: "Gli spogliatoi sono quasi ultimati. Ora si sta concentrando l'intervento sulle tribune dove sono stai tolti i vecchi seggiolini, la parte sulla quale poggiavano che non era impermeabile e si sta mettendo la resina affinchè non ci siano problema quando piove. Quando sarà asciutta, si poseranno i nuovi. Nella parte centrale ci sarà anche la tribuna "vip" con tanto di seggiolini a ribalta. Sarà un nuovo impianto".

L'importo dell'intervento nel contratto tra lavori e indagini geologiche egeotecniche, collaudo statico opere strutturali e ampliamento dell' impianto di sorveglianza, è per la precisione di 1 milione 600 mila euro. A dicembre del 2020 Palazzo Oropa è stato ammesso a contributo in conto interessi sui mutui per impianti sportivi, destinato al totale abbattimento degli interessi dei predetti mutui, a valere sul “Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva di cui all’art. 8, 1° comma dello Statuto dell’Istituto Credito Sportivo", relativo al Bando Sport Missione Comune 2020. Ed è grazie a questi fondi, che ha previsto la riqualificazione profonda delle tribune con la relativa impermeabilizzazione e sostituzione delle sedute (con nuovi seggiolini). E non solo. Nel pacchetto interventi sono previsti anche l’adeguamento normativo degli spazi e degli ambienti dedicati alla fruizione da parte degli atleti e di primaria importanza per la pratica sportiva con la relativa impiantistica ed il risanamento del sottopassaggio per l’ingresso al campo da gioco. Completa l'intervento la ristrutturazione dell'area bar/ristoro all’ingresso dell’impianto sportivo, a due passi dal parco.

Non è tutto: il “Campo polisportivo Alessandro La Marmora, Stadio Vittorio Pozzo” di Biella è stato scelto dalla Juventus Women per la prossima stagione. Il direttore Stefano Braghin ha stretto un accordo con il Comune di Biella per la sua trasformazione al terreno di gioco: per allargarlo alle dimensioni di 105×68 e ricostruire l’intero manto erboso. La Juventus giocherà dunque in questa struttura sia le gare casalinghe di Serie A, di Coppa Italia che di Champions League, compresi i gironi preliminari.