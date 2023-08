La minoranza torna alla carica sull'area sosta camper di via Mulini a Candelo. “In piena stagione turistica giochiamo a trova il camper – spiegano dal gruppo consiliare di Candelo per Tutti - Ribadiamo: si converta in parcheggio auto, almeno per 4/5. Sì alla sosta a pagamento, se gestita direttamente dal Comune, per i non candelesi”.