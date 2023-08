A Villa del Bosco le serate di agosto fra menù sfiziosi, musica e divertimento

Da venerdì 4 Agosto la Piazza del paese si trasformerà in un ristorante a cielo aperto per gustare gli squisiti piatti del giorno. Gli eventi, organizzati dall’Associazione Sportiva di Villa del Bosco e dal Comune, si svolgeranno in occasione della Festa Patronale di San Lorenzo, dal 4 al 13 agosto.

Moltissime le specialità del menù: dai primi piatti, come le crespelle di San Lorenzo, alla trippa o gli spaghetti ai frutti di mare e se anche il ricco menù non dovesse soddisfarvi potrete contare sulla disponibilità della cucina, che rimarrà a vostra disposizione.

Ogni sera verrà animata dalla musica dal vivo e sarà possibile rinfrescarsi al bar. Se invece cercate un po’ di relax, potrete farvi portare a spasso per il paese dal trenino panoramico, per poi godervi le giostre con i vostri bimbini.

Programma:

- Venerdì 4: Paella – Cover Vasco Rossi con Alessandro Serpe;

- Sabato 5: Stinchi – Nats;

- Domenica 6: Cozze alla tarantina – Depietra DJ;

- Giovedì 10: Fritto misto di pesce – Nats;

- Venerdì 11: Toro allo spiedo – Cover 883 con i Sempre Noi;

- Sabato 12: Insalata di mare e Spaghetti ai frutti di mare – Depietra DJ;

- Domenica 13: Gnocchi ai due sughi – Cover Ligabue con le Schegge Sparse.

Per ulteriori informazioni: Facebook AS. Villa del Bosco – Instagram as_villa_del_bosco.