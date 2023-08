Teatrando in “Bürsch in festival” con lo spettacolo “Scuolastoria nella Bürsch”, FOTO

Teatrando in “Bürsch in festival” con lo spettacolo “Scuolastoria nella Bürsch”

Appena conclusa la XXX edizione del suo spettacolo itinerante estivo, la compagnia Teatrando si rimette subito in azione. Anche quest’anno, infatti, registi, attori e tecnici collaboreranno a “Bürsch in festival”, l’evento che si propone di valorizzare le piccole borgate della Valle Cervo, riscoprendole attraverso la loro storia.

Organizzato dalla Fondazione Opera Pia Laicale del Santuario San Giovanni D’Andorno in collaborazione con il Centro di Documentazione Alta Valle Cervo – La Bürsch, i Comuni di Campiglia, Miagliano, Piedicavallo, Rosazza, Sagliano, Andorno e l’Unione Montana Valle del Cervo La Bürsch, il festival ha ottenuto ancora il sostegno economico della Fondazione Crb.

Filo conduttore di questa III edizione, che dal 2 al 20 agosto offre un percorso in dieci tappe, saranno le piccole scuole che un tempo sorgevano nelle borgate montane.

“Scuolastoria nella Bürsch” è il titolo del viaggio, che valorizza il patrimonio storico, ma soprattutto umano, legato alle molteplici esperienze didattiche e sociali delle scuole elementari attive nei comuni e nelle borgate della vallata, concentrandosi in particolare sul periodo tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento.

Ogni appuntamento inizia alle 20.45 con una conferenza introduttiva da parte degli esperti di ciascuna borgata, prosegue con una scena teatrale a cura di Teatrando, in cui gli attori danno vita a personaggi realmente esistiti e a storie reali evocate nei testi scritti da Anna Bosazza e Danilo Craveia, e si conclude con un intrattenimento di musica o danza con gli artisti di Opificiodellarte. I partecipati potranno inoltre visitare la borgata, vedere l’edificio che ospitava la scuola e, in alcuni casi, anche entrare nelle aule che conservano i suggestivi allestimenti dell’epoca con banchi, cattedra, lavagna, stufa, quaderni e manifesti alle pareti. Luoghi che normalmente non sono aperti al pubblico, se non in rare occasioni, come questa.

S’inizia Mercoledì 2 dalla borgata Piaro di Campiglia, dove la conferenza introduttiva sarà a cura di Giorgio Piccino. La scena teatrale, ospitata proprio nella piccola scuola e intitolata “Ambasciator non porta pena” (testo di Anna Bosazza), sarà interpretata da Mattia Pecchio e Simona Romagnoli. A seguire Ester Fogliano presenterà la coreografia intitolata “Graziealcielo”.

Il viaggio prosegue Venerdì 4 a Rialmosso (Campiglia) dove la conferenza di Monica Fantone sarà seguita dalla scena “La scuola di Rialmosso: i tre benefattori in Paradiso” (di Danilo Craveia) con Graziano Andreatta, Christian Ferrari e Paolo Zanone e dal concerto di chitarra di Leonardo Ceralli.

Sabato 5, a Passobreve (Sagliano), la serata sarà introdotta da Simonetta Capietto. La scena teatrale, intitolata “Il pavimento è di legno!” e scritta da Anna Bosazza, sarà interpretata da Alfredo Barausse e Annalisa Zini. Il concerto conclusivo sarà affidato al chitarrista Gabriele Ferro.

I prossimi appuntamenti saranno Martedì 8 a Riabella (Campiglia), Mercoledì 9 a Rosazza, Venerdì 11 a Montesinaro (Piedicavallo), Domenica 13 a Locato Superiore (Andorno), Giovedì 17 a Valmosca (Campiglia), Sabato 19 al Santuario di San Giovanni d’Andorno e Domenica 20 a Miagliano.

La partecipazione è libera. A fronte di un contributo di 10 euro si riceverà una cartolina su cui sarà possibile collezionare i timbri di tutte le serate successive. Si ricorda che quanto raccolto verrà donato all’Opera Pia Laicale del Santuario di San Giovanni d'Andorno per l’organizzazione di altre iniziative culturali.

In caso di maltempo gli spettacoli verranno annullati dandone informazione attraverso i social e il portale del Centro di Documentazione Alta Valle Cervo – La Bürsch www.altavallecervocentrodoc.it dove è possibile anche trovare i dettagli delle singole serate.