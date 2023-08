Arriva in Valle Cervo lo GnomoFestival

Un evento per le famiglie unico e mai visto in Valle Cervo e forse nemmeno in altri luoghi: lo GnomoFestival, I edizione, creato da Amici della lana in collaborazione con Storie di Piazza aps, il Comune e la Pro Loco di Miagliano, numerosi altri partner e il contributo di Fondazione CR Biella.

L’evento si svolgerà il 5-6 agosto a Miagliano, intorno al Lanificio Botto, nell’area anfiteatro e lungo la roggia e coinvolgerà moltissime persone impegnate in attività varie: artistiche, laboratoriali, espositive e di organizzazione. Il Festival per tutti, grandi e piccini, sarà aperto dalle 10 alle 22 in entrambi i giorni e prevede inoltre un mercatino tematico, area food, animazioni, laboratori, musica e teatro. Gli spettacoli e i laboratori saranno dedicati ai bambini e alle famiglie ma ci saranno anche momenti d’intrattenimento per tutti alla sera, con concerti di musica irlandese, scozzese e occitana, con il bal folk, nonché un momento preserale con presentazione libri.

Un evento collaterale sarà l’inaugurazione alle 15,30 di sabato 5 agosto della nuova esposizione dedicata alla lana, Storie di pecore e di lana di Amici della lana, Fatti ad Arte e Biella The Wool Company, per il progetto Woolscape, finanziato da Compagnia di San Paolo. (comunicato a parte) I laboratori sia al mattino che al pomeriggio prevedono: truccabimbi con Marilena Pezzuto Nardelli; laboratorio di musica: Suoni dal bosco degli gnomi con Fata Musica ovvero Lavinia Pizzo; L’albero della lettura, con musica dal vivo con vari attori e musicisti di Storie di Piazza; Bodypaiting con Diana Rivadossi (sabato), Creazione collettiva di pittura con Mauro Lombardi (sabato), creazione cestini di vimini con Nora Gawenda (domenica). Gli spettacoli per i bambini, sia al mattino che al pomeriggio del sabato e della domenica, saranno curati dagli gnomi e dalle fate di Storie di Piazza. Quello che vedrete sarà un evento realizzato in luoghi naturali, sul sentiero, lungo la roggia, sotto gli alberi, tra i fiori, nel bosco, in cui la parte narrativa, la musica e il teatro di figura verranno utilizzati per evocare il mondo del Piccolo Popolo.

Sono stati coinvolti più di 25 tra attori e musicisti. Le avventure previste saranno diverse durante le giornate e il programma che si snoderà lungo la roggia con partenze diversificate, potrebbe variare. (comunicato a parte) Prenotazioni e informazioni whatsapp 351 8862836. Ci sarà l’occasione di assistere, alla fine degli eventi pomeridiani dalle 18 nell’area dell’anfiteatro miaglianese, alla presentazione di 3 libri. Il primo, sabato 5 agosto, vedrà Ossian D’Ambrosio, molto conosciuto perché anima della Festa di Beltane, presentare il suo libro Nemeton, il Bosco sacro, un libro che esplora in chiave spirituale le radici del rapporto con la natura e nello specifico con le piante. Un onore per noi poter ospitare Ossian, esperto di druidismo, per un ideale gemellaggio con la prima edizione del Festival dedicato al Piccolo Popolo dei boschi. Modera Manuela Tamietti Domenica sempre dopo le 18 sarà la volta di Francesco Pelle e il suo libro di filastrocche Valentino racconta, modera Veronica Morellini e a seguire verrà presentato dai piccoli Noemi e Zoe Gnesotto, il libro L’orso di Barbagio’ e i bimbi spaziali scritto dai bambini della scuola parentale di Donato, modera Alessandro Pescarolo. Ogni momento sarà preceduto da un’introduzione musicale.

Il programma musicale serale prevede momenti di intrattenimento con musica irlandese- scozzese sabato 5 agosto 2023 alle h. 20,30- Beinn Feadail; h.22 Raffaele Antoniotti duo, Bal folk; Domenica 6 agosto 2023, h.20.30 Banda Solia, Bal folk Il gruppo Beinn Feadail, che si esibirà sabato 5 agosto, nasce dall’incontro di culture diverse anche se vicine geograficamente: la musica Irlandese e quella Scozzese. A seguire Raffaele Antoniotti duo. Il loro repertorio spazia ampiamente dalla tradizione franco-occitana a quella europea, intersecandosi trasversalmente con brani originali di R. Antoniotti, musicista polistrumentista di lunga esperienza. Il 6 agosto Banda Solia presenterà un repertorio musicale e canoro raccolto in più di cinquant’anni di ricerca sul territorio Canavesano e Biellese, dalle ballate epico-liriche ai canti rituali e alle numerosissime “Ballabili da Quintèt” (Valzer, Mazurca, Polca, Monferrina), (comunicato a parte) Seguiteci sui social www.amicidellalana.it e www.storiedipiazza.it Tutti gli eventi saranno ad offerta libera.