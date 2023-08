Lunedì mattina da bollino nero sulla strade: tre incidenti a Sala, Cossato e Andorno

Tris di incidenti stradali nella mattinata di ieri, 31 luglio, nel Biellese a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Alle 8.45, a Sala Biellese, un'auto condotta da una 41enne del posto avrebbe riportato alcuni danni. L'altro mezzo coinvolto, un furgone, non si sarebbe fermato e avrebbe proseguito la sua marcia. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.

A Cossato, invece, ci sarebbe un ferito nel sinistro avvenuto intorno alle 10.40, in via Garibaldi. Sul posto la Polizia Locale. Infine, nel comune di Andorno Micca, scontro tra automezzo e bici, con a bordo un 48enne di Sagliano Micca. Lo stesso si è portato in ospedale per alcuni controlli.