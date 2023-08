Biella, scontro moto-camioncino al semaforo di Chiavazza: una donna in ospedale

Sarà da accertare la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 9 di oggi, 1° agosto, in via Milano, in prossimità del semaforo di Chiavazza.

A rimanere coinvolti nello scontro un camioncino e una moto con a bordo una giovane di 27 anni. Proprio quest'ultima, stando alle informazioni raccolte, è rimasta ferita ed è stata trasportata al Pronto Soccorso in codice giallo dai sanitari del 118.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e gli agenti della Polizia Locale di Biella per la raccolta dei rilievi. Il traffico ha subito qualche rallentamento lungo l'arteria.