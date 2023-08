“Niente di meno che un sogno”: viaggio attraverso piccole e grandi storie della migrazione biellese

Domenica 6 agosto, alle 16, presso la Chiesa dei Santi Grato di Aosta ed Eusebio da Cagliari, a Canton Gurgo – Pettinengo, la “Bottega d’Arte varia”, ensemble musical teatrale amatoriale presenterà “Niente di meno che un sogno”.

Ingresso libero Lo spettacolo vuole accompagnare il pubblico, attraverso i testi di Renato D’Urtica e Sergio Guttilla con musiche della tradizione proposte con ghironda, chitarra e organetto diatonico, in un viaggio attraverso piccole e grandi storie della migrazione biellese partendo dalla idea che le migrazioni sono state e saranno incroci ed alternanze di passato e presente, in un rimando di sentimenti che non conoscono tempo e luogo: dolori, sofferenze e paure: incognite e speranze sono le stesse. Quale luogo migliore per proporre questo spettacolo se non il “Museo delle Migrazioni.

Cammini e Storie di Popoli” – Circolo sardo “Su Nuraghe” di Biella che ha voluto credere in questo progetto di racconti in musica… la storia minima forse si trasmette anche così. Inoltre, tutte le domeniche estive - dalle 15 alle 18:30 - il Museo delle Migrazioni è sempre visitabile con guida turistica. Ingresso libero e gratuito. Info e contatti, Idillio: 334 345 2685