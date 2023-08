Piazzo chiuso al traffico per il Congresso del World Federation of Master Tailor

Piazzo blindato in questi giorni per il Congresso del World Federation of Master in particolare per le sfilate (dalle ore 20.30 alle ore 22.00 circa del 03.08.2023 e del 04.08.2023).

Ad eccezione degli autorizzati al seguito della manifestazione (con elementi identificativi) mezzi di soccorso e residenti con posti auto interni, per l'evento sono chiuse:

- Piazza Cisterna dalle ore 8.00 di ieri 31.07.2023 alle ore 21.00 del 05.08.2023;

- Parcheggio del Bellone (area sterrata) dalle ore 8.00 di ieri 31.07.2023 alle ore 21.00 del 05.08.2023

- Piazza San Giacomo dalle ore 8.00 di ieri 31.07.2023 alle ore 21.00 del 05.08.2023

- piazza Cucco dalle ore 8,00 di ieri 31,07,2023 alle ore 21,00 del 5,08,2023

Durante lo svolgimento delle sfilate (dalle ore 20.30 alle ore 22.00 circa del 03.08.2023 e del 04.08.2023) è istituita la temporanea sospensione della circolazione anche per i residenti con posti auto interni.

Il Comune ha comunque istituito un servizio navetta leggi Stop funicolare, a Biella parte il servizio di bus navetta