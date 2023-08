A Città Studi Biella concluso il percorso formativo in accompagnatore turistico

Il post pandemia ha registrato un forte aumento di turisti anche nel Biellese e riqualificare la professione di Accompagnatore turistico risponde ad una reale esigenza di mercato. Città Studi, in risposta a questa necessità, ha attivato qualche mese fa un corso ad hoc di una durata complessiva di 346 ore, di cui 50 di stage, finanziato dalla Regione Piemonte, che si è svolto in forma completamente gratuita.

Il corso ha registrato un forte interesse con una partecipazione di 20 corsisti desiderosi di intraprendere questa professione, tra cui un partecipante proveniente da Canelli in provincia di Cuneo intenzionato a prendere l’abilitazione in cinese mandarino. Ora, al termine del percorso, 4 corsisti hanno raggiunto un’idoneità parziale e 13 corsisti sono diventati accompagnatori turistici ottenendo un attestato di abilitazione professionale, pertanto saranno iscritti nell’apposito elenco provinciale e potranno esercitare la professione. Nello specifico, con il monte ore di formazione, sono in grado di dedicarsi alla pianificazione dell’itinerario, all’accoglienza e assistenza dei turisti, alla gestione della logistica e delle questioni amministrative, fornendo allo stesso tempo informazioni sui luoghi visitati.

La commissione d’esame ha visto riuniti ben 11 membri: Sabrina Urso (Presidente di commissione, funzionaria della Provincia di Biella); Barbara Greggio (assessore al turismo del Comune di Biella e docente del corso); Monica Manescotto (esperto del mondo del lavoro in accompagnatore turistico); Luca Motto (docente del corso); Laura Rognone (docente in lingue inglese e spagnolo); Silvia Acquadro (docente in lingua francese); Marianna Pelosi (docente in lingua tedesca); Helena Fernandes (docente in lingua portoghese); Eleni Tseva (docente in lingua greco moderna); Barbara Carini (docente in lingua cinese mandarino) e Federico Pozzati in rappresentanza di Città Studi. Il fiore all’occhiello del corso è stata la possibilità di acquisire l’abilitazione in molte lingue: oltre all’inglese anche in spagnolo, francese, tedesco, portoghese, greco moderno e cinese mandarino.

Durante il corso i partecipanti hanno potuto toccare con mano il mondo del turismo grazie a visite d'istruzione con simulazioni di accompagnamento, si sono esercitati alla professione in varie destinazioni tra cui il lago di Como precisamente a Villa Carlotta, nel Monferrato e a Moncalvo e per ultimo all’aeroporto di Malpensa dove si sono avventurati tra check in e trasferimenti vari. “Durante la mia esperienza di Presidente di commissione – dichiara Sabrina Urso, funzionaria amministrativa della Provincia di Biella- ho constatato una professionalità molto elevata da parte dei docenti e della commissione d’esame che sicuramente verrà tradotta in un plus per i corsisti che potranno operare con professionalità e dedizione attraverso le eccelse conoscenze acquisite. Queste neo figure sono state selezionate con cura e la loro costanza, data dal monte ore del corso, è stata premiata attraverso un’abilitazione professionale ben specifica.

Ad oggi, sempre più, queste figure professionali sono fondamentali perché pongono i basamenti per uno sviluppo dell’ incoming turistico locale e una valorizzazione del nostro Territorio”. E’ prevista in autunno una nuova edizione del corso a cui è già possibile iscriversi. Il percorso formativo sarà sempre gratuito e si rivolgerà ad adulti occupati e disoccupati in possesso di diploma di maturità. Per informazione è possibile contattare Città Studi Biella, in corso G Pella 10 al numero 015 8551111/29, formazione@cittastudi.org, www.cittastudi.org. Link alla pagina del sito: https://www.cittastudi.org/formazione-e-lavoro/offerta-formativa/accompagnatore-turistico/