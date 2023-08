Convegno mondiale dei sarti a Biella, a Città Studi la cerimonia inaugurale

Si è svolta questa mattina, oggi martedì 1 agosto, nella Sala conferenze del Centro Congressuale Città Studi, la Cerimonia Inaugurale del 39° Congresso della World Federation of Master Tailors.

Sino al 5 agosto a Biella si incontreranno oltre 270 sarti rappresentanti di 34 Paesi. La scuola italiana è da sempre considerata come una delle più influenti e ammirate, grazie al nostro DNA di capacità artigianale, imprenditoriale e di gusto. La locuzione Made in Italy nasce proprio dal “su misura” per poi passare ad altri settori contigui come la Moda.

“Biella, nota per la sua tradizione tessile d’eccellenza a livello globale, è l'ambiente ideale per ospitare un evento così prestigioso – dice il sindaco Claudio Corradino -. Nel corso dei secoli, la nostra città ha sviluppato un patrimonio artigianale unico, tramandato di generazione in generazione, che l’UNESCO stessa ha riconosciuto come patrimonio mondiale dell’umanità. Il saper fare tessuti di alta gamma, la costante propensione alla ricerca della qualità, la ricerca e l’innovazione in termini di sostenibilità contraddistinguono nel mondo il nostro distretto tessile e il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare con passione e innovazione. Questo Congresso offre l'opportunità di condividere le conoscenze, esperienze e tecniche tradizionali dei sarti, ma anche di esplorare nuove frontiere e sfide nel campo della sartoria e visitare le grandi aziende biellesi che producono, insieme, 36 milioni di metri di lana all’anno! Sarà un'occasione per apprendere gli uni dagli altri, collaborare, creare legami e rafforzare la comunità internazionale dei sarti. Voglio esprimere la mia profonda gratitudine a coloro che hanno lavorato instancabilmente da vari mesi per organizzare questo evento e ringrazio tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa meravigliosa occasione per la nostra Città che verrà menzionata in tutto il mondo per la creatività dei più abili Maestri Sartori”.

“Siamo orgogliosi di poter accogliere a Biella i Maestri Sartori – dice l’assessore UNESCO Barbara Greggio -, custodi di abilità tecnica e di grande creatività, di pazienza e sapere da tramandare ai giovani affinchè la filiera tessile, nella sua completezza, possa risplendere come prezioso elemento del Made in Italy che il mondo intero ci riconosce e che costituisce il patrimonio più importante del nostro Paese, simbolo di tutto ciò che ci ha reso grande per la capacità di combinare cultura, buon gusto e genio imprenditoriale”.