Lungo il Cervo, un lettore: "Uno spettacolo che mai avrei pensato di trovare"

Gentile direttore, l'altro giorno, con la mia compagna e il nostro fidato cane Cooper, decidiamo di passare qualche ora al Torrente Cervo, nella zona bassa vicino al centro commerciale Bennet. Ricordo anni fa pescavo in quello che può essere considerato il piccolo Canyon biellese. Non avevo mai fatto caso, ma oggi alzando lo sguardo nelle curva del corso d’acqua alzo lo sguardo e non posso credere ai miei occhi. Una discarica a cielo aperto da dove vengono buttati rifiuti nel letto del torrente. Una buona parte di essi è già sul fondo la parte più consistente aspetta solo che la natura faccia il suo corso e porti via chissà quali rifiuti contiene ancora la terra. Davvero è stato uno spettacolo che mai avrei pensato di trovare.

Chissà chi è al Corrente di questa deplorevole situazione è chi non ha mai fatto nulla per porre rimedio a questo inquinamento colposo.