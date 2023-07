Dalle colonnine di ricarica a nuove luci al led, in arrivo a Pray serie di interventi

Nei giorni scorsi si è svolto il consiglio comunale di Pray. Come comunicato dall'amministrazione sui propri canali social che, dall'approvazione del bilancio consuntivo 2022, c'è stato un avanzo disponibile pari a 307.999 euro di cui 11.041,00 già impegnati con la precedente variazione di bilancio del mese di aprile scorso per opere di manutenzione straordinaria nella piscina comunale, con sostituzione delle tende da sole e riparazione delle piastrelle della piscina dei piccoli.

Inoltre, parte dell'avanzo libero andrà per una serie di interventi: 139.080 euro per ammodernamento tecnologico su impianti di illuminazione pubblica stradale con sostituzione di 427 punti luci a led e rimozione di 26 punti luci situati in posizioni di cui si è ritenuto non necessario il mantenimento; ciò permetterà da progetto di passare da un consumo annuo di 132mila kW a 50mila kW, con un risparmio di 80mila kW che permetterà un abbattimento del 62% del costo dell'energia; 30.200 euro per installazione del servizio igienico presso zona mercato coperto-area verde; 10.000 euro per manutenzione straordinaria strade comunali, compresa sistemazione ringhiera zona Ponte Provinciale; 3.450 euro per manutenzione stabili comunali; 25.000 euro per trasferimento verso Unione Montana per lavori in corso per recupero del Versante in frazione Sella;13.500 euro per trasferimento al Comune di Coggiola per Caserma dei Carabinieri; 1.500 euro per manutenzione straordinaria impianti sportivi; 1.500 euro per acquisto beni mobili per uffici comunali.

“Sempre in sede di Consiglio abbiamo approvato la Convenzione annuale tra il Comune e il gestore dell'asilo nido del Sole dove il contributo del Ministero e Regione pari ad euro 29.464,50 verrà utilizzato per abbattimento delle rette alle famiglie – si legge nella nota - Per concludere il Comune ha stipulato una convenzione con la ditta B Charge per installazione di due colonnine per la ricarica delle macchine elettriche che da sopralluogo verranno posizionate zona Polivalente e nei parcheggi in Via B Sella 7”.