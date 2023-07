Sagliano, nuovi spogliatoi e servizi igienici per la Sala polivalente (foto dalla pagina Facebook di Vivi Sagliano)

Nuovi spogliatoi e servizi igienici per la Sala polivalente “L. Varnero”. Lo rende noto il comune di Sagliano Micca sui propri canali social: “Da poco sono ultimati i lavori nel salone polivalente che hanno visto il completo rifacimento degli spogliatoi e dei servizi igienici grazie al contributo ottenuto per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale per gli anni 2018-2019-2020”.