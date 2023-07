Tiro con l'arco, doppio outdoor per gli Arcieri Biella

Domenica 30 luglio a Cameri si è tenuta la gara di tiro con l'arco outdoor doppio. A rappresentare la Compagnia Arcieri Biella Paolo Marega e Sara Pivaro che intrepidi hanno sfidato il caldo e altri 142 arcieri.

Ottimo risultato per Pivaro che, dopo aver tirato le 144 frecce previste, vince la medaglia d'oro nella categoria arco olimpico master femminile. Buona anche la prestazione di Marega sebbene purtroppo non risulta sufficiente per salire sul podio.