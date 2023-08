TeamVolley, arriva Giulia Bonini

Un muro di spessore. Il reparto centrali (e il roster) del TeamVolley si completano con Giulia BONINI.

Classe 1995, nata a Milano ma residente ad Oleggio. Il suo viaggio nella pallavolo ha avuto inizio proprio nel paese del Novarese, dove ha scoperto la sua passione. A soli 16 anni, ha avuto l'opportunità di giocare in Serie C, sempre a Oleggio. A 20 anni, ha deciso di accettare la sfida di giocare per Issa Novara, per affinare le sue abilità e mettersi alla prova in un contesto più competitivo, dove è poi tornata dopo alcune esperienze a Bellinzago e al TeamVolley, ma quello di Novara.

Chiamata per un progetto ambizioso che avrebbe portato la squadra dalla Serie D alla Serie B in soli due anni, ha accettato la sfida con entusiasmo tornando all’Issa. Un obiettivo che l’ha riempita di soddisfazioni, sia individuali che collettive.

Si presenta così Giulia: «Guardando indietro, ogni esperienza è stata un prezioso capitolo del mio percorso: un tassello che mi ha permesso di crescere, imparare e superare le sfide che si presentavano. Sono grata per le opportunità che mi sono state offerte e per le persone che hanno creduto in me lungo il mio cammino. Sono molto entusiasta di iniziare questa nuova fase della mia carriera ed è stato il senso di rivincita e riscatto che mi ha spinto a prendere questa decisione. Il passaggio a una nuova squadra è una scelta che ho ponderato a lungo. Ho trascorso molti anni a Novara e, nonostante abbia vissuto momenti meravigliosi, sentivo che era giunto il momento di cercare nuove sfide e opportunità di crescita. Il senso di rivincita e riscatto è emerso dal desiderio di dimostrare a me stessa e agli altri che posso raggiungere nuovi traguardi e realizzare tutto il mio potenziale. Mi sento motivata e determinata a dimostrare il mio valore nella nuova squadra. Il cambiamento di ambiente mi darà l'opportunità di mettermi alla prova, di spingermi al limite e di superare le mie stesse aspettative. Sono pronta ad affrontare le sfide che mi attendono, consapevole che ogni partita sarà un'occasione per dimostrare il mio valore e la mia dedizione. Non vedo l'ora di far parte di questa nuova squadra e di mostrare a tutti quanto valgo».

Aggiunge su BONINI il direttore sportivo del TeamVolley Marco MOTTO: «Giulia è una centrale già esperta. L’anno scorso è stata una nostra avversaria nel campionato di Serie B2 con la maglia di Issa Novara. Si tratta di una giocatrice che completa il nostro reparto-centrali nel migliore dei modi, unendo la sua esperienza alla gioventù di Giorgia Fallarini e Chiara Binda. Con loro due, dovrebbe crearsi un mix molto interessante, secondo le nostre aspettative. Siamo molto contenti che abbia accettato la proposta del TeamVolley e da quanto ci ha detto anche lei è felice di poter fare questa esperienza a Lessona. Benvenuta e speriamo che sia una stagione soddisfacente per lei e per noi».