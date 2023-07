Scacchi alla Notte Bianca di Biella

A inizio mese partite di scacchi all’aperto in via Italia, tra il sagrato della Chiesa della SS Trinità ed i portici del comune di Biella, in occasione della Notte Bianca.

“Vogliamo, seppur con un poco di ritardo, rinnovare anche con questo articolo i ringraziamenti all’Ascom Biella che ci ha invitati a partecipare – spiegano sul loro sito lo Scacchi Club Valle Mosso-Biella - I ringraziamenti vanno però estesi a tutti coloro che sono passati da noi e hanno giocato sui nostri tavoli. Sono stati veramente tanti e tra di loro molti ragazzi: non prevedendo una tale affluenza avevamo portato un numero limitato di scacchiere e si è quindi addirittura creata qualche coda. A testimonianza del successo della serata, va sottolineato che l’ultimo tavolo è stato smontato poco dopo mezzanotte e mezza, quando la Notte Bianca era terminata più di mezz’ora prima! Speriamo di rivedere presso la nostra sede di Biella molti degli appassionati che ci hanno fatto visita in via Italia, alcuni dei quali hanno peraltro già fatto vedere un gioco più che discreto”.