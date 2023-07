Bi Roller a Martinsicuro per i Campionati Italiani Pista categorie Ragazzi/Allievi

Ottima organizzazione, come sempre, quella del Rolling Pattinatori Bosica che a Martinsicuro ha ospitato i Campionati Italiani Pista categorie Ragazzi/Allievi nei giorni scorsi, dal 28 al 30 luglio, a conclusione di questa infinita e sfiancante stagione agonistica federale degli impegni nazionali.

Tre gli atleti Bi Roller, accompagnati dal coach Federica Ugliengo, impegnati nelle gare che, però, a causa di una serie di fattori diversi non sono riusciti a dare il meglio di sé: vuoi una buona dose di sfortuna di qualcuno all’esordio delle gare che poi nel corso dei giorni successivi non è riuscito a riacquistare la fiducia necessaria per farsi valere, vuoi la forma non proprio ottimale di altri, associata anche alla poca esperienza su pista parabolica, sono stati gli elementi che hanno condizionato i risultati e non hanno consentito ad pattinatori biellesi di ottenere i risultati sperati.

Tuttavia, nonostante ciò, ASD BI Roller Pattinaggio Biella è riuscita a piazzarsi nella prima metà classifica tra le 81 società sportive coinvolte.

Il risultato più significativo è stato la conquista della 13° posizione nella gara americana della squadra composta da Andrea Mazzola, Michele Rocchetti e Annibale Sangiorgi, che hanno corso bene, con attenzione e continuità. C’è certamente da migliorare sul tempo ma è una buona premessa per una gara che fino ad ora non si era mai riusciti a concludere.

Per quanto riguarda i risultati personali, Andrea Mazzola, categoria Ragazzo, ancora con poca esperienza su pista parabolica e quindi un po’ insicuro, ha dato il meglio di sé nel giro ad atleti contrapposti, posizionandosi in 25° posizione; ha corso anche il giro e mezzo e la 5000 metri eliminazione.

Michele Rocchetti ha conquistato la finale nella 5000 metri a punti, chiudendo in 15° posizione; poi ha corso la 10 mila metri ad eliminazione e la 1000 metri.

Sfortunatissimo e, bisogna dire, anche poco determinato, Annibale Sangiorgi che nonostante fosse in buono stato di forma come è stato evidenziato in varie occasioni nella stagione in corso, ha sbagliato la sua prima gara su cui puntava scivolando all’ultima curva del giro ad atleti contrapposti che stava svolgendo ottimamente. Non è quindi riuscito ad avere la determinazione di correre bene la 1000 che ha mollato a metà gara. Troppo timoroso anche durante l’ultimo giorno di gara quando ha corso una qualifica della 500 metri facendo scorrere troppo poco le ruote che lo ha portato a chiudere in 19° posizione. Ha dato il suo contributo al non ottimale risultato di questa gara anche una contestabile decisione arbitrale di ripetere una batteria della 1000 nella fase di qualifica...

Facendo il punto di una stagione che volge verso la chiusura, grazie all’importante impegno negli allenamenti, gli atleti biellesi stanno crescendo e, certamente, risultati significativi verranno raccolti anche nelle prossime gare, a partire dal trofeo internazionale della “6 Giorni di Santa Maria Nuova” che si svolgerà nella splendida località sulle colline di Ancona dal 3 al 6 agosto e alla quale parteciperà una ricca delegazione di atleti biellesi: oltre ad Andrea Mazzola, Michele Rocchetti e Annibale Sangiorgi, reduci dai Campionati, anche gli Junior Susanna Rocchetti e Achille Sangiorgi e il Senior Saverio Valli.



Poi sarà la volta di altre 3 gare di circuito CNO a settembre tra cui la tappa di Biella nel week end del 23 e 24 settembre che porterà grande visibilità al territorio biellese per una prevista molto numerosa partecipazione di atleti provenienti non solo da Piemonte, Lombardia e Liguria ma anche dal resto d’Italia; per l’organizzazione di questo importante evento tutta la società ASD BI Roller Pattinaggio Biella sta lavorando a pieno ritmo.