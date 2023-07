Dalla Festa della Fagnana l'invito del Pd a difendere la sanità pubblica

Area dibattiti piena alla Festa de L'unità della Fagnana per discutere di sanità con Mauro Salizzoni, grande chirurgo e consigliere regionale del Piemonte. Presenti al dibattito Rita De Lima, Rina De Matteo, Rinaldo Chiola, Paolo Furia del Pd Biellese e Valentina Paris della segreteria regionale del Pd.

“Anche da qui si osserva come sia in corso una privatizzazione della sanità, nemmeno più strisciante ma purtroppo plateale e senza vergogna – spiega Furia - Si sceglie appositamente, da parte del governo Meloni e della giunta Cirio, di ridurre le risorse della sanità pubblica. Così, i più benestanti potranno pagarsi le cure private: un cerchio che si chiude. Se il disegno è questo, allora occorre una grande mobilitazione del paese. Non per motivi ideologici, ma perché sanità pubblica significa diritto alla salute per tutti, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione. La nostra sanità è stata ed è ancora invidiata in tutto il mondo. Non possiamo permettere che sia smantellata”.