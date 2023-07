ANCI, Pella: “Buon lavoro alla nuova gestione di Sport e Salute: i comuni restano al fianco della sua mission”

“Voglio ringraziare il management che ha gestito la società Sport e Salute, il Presidente Vito Cozzoli e tutta la sua squadra, per la fattiva collaborazione e la proattività con cui abbiamo collaborato: certamente possiamo esserne soddisfatti, per aver avviato progetti importanti di promozione della salute e della pratica sportiva e motoria sui territori. Insieme a Vito Cozzoli, a partire dall’iniziativa Sport nei Parchi, nata in piena pandemia, siamo riusciti a cambiare il volto e la vocazione di molti territori italiani, che oggi godono di infrastrutture innovative, pubbliche, nei parchi e nelle aree verdi delle città; abbiamo promosso molte iniziative di divulgazione e formazione; reso protagonista lo sport di cittadinanza”. A scriverlo, in una nota stampa, il vicepresidente vicario dell'ANCI Roberto Pella.

E aggiunge: “Al contempo, un grosso in bocca al lupo e un augurio di buon lavoro alla nuova governance, che vede riconfermato uno stimato professionista e amico come Diego Nepi Molineris insieme al neo-nominato Presidente Marco Mezzaroma con cui ANCI e i comuni italiani auspicano di poter proseguire il proficuo percorso intrapreso insieme”.