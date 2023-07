Addio al nubilato "amaro" su una limousine abusiva: multa al conducente e stop al mezzo

Continuano i controlli della Municipale di Torino per contrastare i taxi abusivi. Durante un servizio nel fine settimana scorso nelle zone della movida di piazza Vittorio, San Salvario e corso Moncalieri, gli agenti - a bordo di un veicolo dotato di un dispositivo di lettura delle targhe collegato a un computer dove erano inseriti gli elenchi di presunti taxi abusivi segnalati dai tassisti e dai titolari di regolare licenza NCC - hanno fermato un veicolo Ford Lincoln Limousine.

A bordo 7 ragazze che stavano festeggiando un addio al nubilato. Dagli accertamenti effettuati, il mezzo è risultato immatricolato per ‘trasporto persone uso proprio’ e non per un utilizzo a noleggio con conducente come invece riscontrato. Il conducente è stato dunque multato per esercizio abusivo dell'attività di noleggio con conducente e anche perché sprovvisto del Certificato di abilitazione professionale per il trasporto di persone. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni e la carta di circolazione sospesa da 2 a 8 mesi.