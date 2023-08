Un'altra auto è andata distrutta a causa di un incendio. È successo nei giorni scorsi a Trivero, nel comune di Valdilana. Per cause da accertare il mezzo è stato avvolto dalle fiamme e ha subito gravi danni. A lanciare l'allarme una donna.

Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, bonifica e successiva messa in sicurezza. Fortunatamente non si sono registrati feriti, o persone intossicate. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.