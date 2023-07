Lutto a Tollegno, è mancato Albino Buratti: skiman e grande appassionato di sci

Tollegno in lutto per la morte di Albino Buratti, mancato all'affetto dei suoi cari a 76 anni.

Alpino, è stato per tutta la vita skiman esperto e qualificato, apprezzato per le sue qualità umane e professionali. Grande appassionato di sci, ha lavorato in alcuni centri sportivi dedicati, tra cui Rossignol. Lascia nel dolore i due figli e i parenti tutti.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 19, nella chiesa parrocchiale di Tollegno. Sempre qui, sarà celebrato il funerale, affidato alle Onoranze Funebri DeFabianis, alle 15 di domani, 1° agosto.