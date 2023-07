Giornata nera per i motociclisti, 2 uomini a terra per olio e terriccio sulla strada (foto di repertorio)

Giornata nera per i motociclisti in transito nel Biellese. È successo ieri, domenica 30 luglio: stando alle prime ricostruzioni, un 43enne di Borgosesia ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato a terra a causa di una macchia d'olio sulla strada, a Zubiena. Fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi. Sul posto Carabinieri e personale Anas.

Più tardi, a Pettinengo, un centauro novarese di 55 anni è rimasto ferito per una caduta sull'asfalto determinata dalla presenza di terriccio lungo il tratto. Presenti i militari dell'Arma per i rilievi di rito.