Cade in casa, non riesce a rialzarsi e resta a terra tutta la notte: soccorsa una donna a Biella (foto di Mattia Baù)

Cade a terra, non riesce a rialzarsi e resta sul pavimento tutta la notte. Questo, stando alle informazioni raccolte, sarebbe accaduto in un alloggio di via Pietro Micca, a Biella. A dare l'allarme la figlia della residente, una volta arrivata alla porta d'ingresso, nella mattinata di oggi, 31 luglio.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e agli agenti di Polizia Locale, anche i Vigili del Fuoco per la prima assistenza alla malcapitata. In seguito, è stata trasportata al Pronto Soccorso per le cure del caso in codice verde.