È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 31 luglio, nel comune di Graglia.

Stando alle prime informazioni raccolte, l'auto si sarebbe ribaltata su di un fianco. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza al conducente, un uomo di circa 80 anni, poi trasportato al Pronto Soccorso in codice verde. Presenti anche gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi.