Una nuova Guida Spirituale al Monastero Mandala Samten Ling di Graglia Santuario

Sua Eminenza Nawang Dorje Tenzin Nyinje Konchok Gyaltsen Paljin Tulku ha nominato suo successore alla Guida Spirituale del Centro Mandala Samten Ling di Graglia Santuario il Drubpon Tsering Rinpoche, rappresentante in Europa del Garchen Institute.

L’accordo, già ratificato dal Consiglio, è stato siglato, alla presenza del Presidente Pennaglia Anna Maria, il 29 luglio 2023 a Monaco di Baviera, in occasione dei festeggiamenti per il compleanno di Sua Santità Chetsang Rinpoche, capo mondiale della Tradizione DrikungKagyupa, ed è effettivo dal 1 agosto 2023. S.E. Paljin Tulku, che continuerà a svolgere la funzione di Direttore Spirituale del Centro Mandala Samten Ling, porge alla nuova Guida Spirituale e a tutto il Direttivo del Mandala Samten Ling i più sentiti auguri di successo sulla Via della diffusione del Dharma intrapresa dal Centro oltre trent’anni fa.

Il Venerabile Drubpon Tsering Rinpoche ha preso rifugio all’età di otto anni, e dopo solo tre anni ha ricevuto l’ordinazione completa. Ha completato i suoi studi nel Monastero di Dehra Dun in India, principale sede del lignaggio Drikung-Kagyu. Dopo aver concluso le pratiche preliminari di Yangzab e di Longchen Nyingthig, ha ricevuto le istruzioni sul Phowa e sulle pratiche Dzogchen Trekcho e Thogal. Nel corso di un ritiro di cento giorni “Shag gya”, ha praticato il Tonglen dei Sei Rami.

Ha inoltre completato il tradizionale ritiro di tre anni, tre mesi e tre giorni, approfondendo il percorso di Mahamudra e dei Sei Yoga di Naropa. Drubpon Tsering Rinpoche ha ricevuto numerose autorizzazioni, iniziazioni e istruzioni da parte di H.E. Garchen Rinpoche e numerosi Grandi Maestri. Nel 2004, anno della scimmia, H.H. Kyabgon Chetsang Rinpoche e H.E. Garchen Rinpoche gli conferiscono il titolo di Drubpon “Maestro del Ritiro”. Ad oggi egli è Lama residente presso l’Istituto Drikung Garchen di Monaco di Baviera dove rappresenta Sua Eminenza Garchen Rinpoche e la tradizione Drikung-Kagyu in tutta Europa.