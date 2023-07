Tra tradizione e buon cibo, Piedicavallo festeggia gli Alpini e il gemellaggio FOTO

Ogni anno, l’ultima domenica di luglio è dedicata, a Piedicavallo e Montesinaro, alla festa dell’amato Gruppo Alpini, che mai smentisce la sua voglia di arricchire il paese con tanta festa e giovialità.

Quest’anno, anche l’amministrazione comunale di Avrieux, comune gemellato con Piedicavallo dal 2009, ha raggiunto l’Alta Valle Cervo per le celebrazioni, che sono cominciate in mattinata con la tradizionale sfilata lungo le vie del paese. Il corteo, accompagnato dalla banda del Vandorno e dalle bellissime Velëtte in gipoun, si è dapprima diretto a Montesinaro, per la posa della corona e il ricordo dei caduti della frazione, e poi a Piedicavallo, per la Santa messa presso la Chiesa di San Michele, con letture in italiano e in francese.

Infine, la deposizione della corona ai caduti di Piedicavallo e i discorsi delle autorità hanno concluso la prima parte della giornata e dato degno avvio al pranzo sociale, come sempre partecipato e apprezzato. Oltre alla rappresentanza istituzionale piedicavallese erano presenti il sindaco di Avrieux, Jean-marc Buttard, assessori e consiglieri comunali del comune d’oltralpe, le penne nere degli altri borghi della Valle Cervo e tanti amici e simpatizzanti del corpo.

Ricordiamo che già a maggio il comitato per il gemellaggio Piedicavallo – Avrieux era giunto nel biellese, per rinnovare i sentimenti di reciproca collaborazione e amicizia che legano i due paesi. Un legame di grande importanza, che promuove lo scambio culturale e sociale, contribuendo alla crescita e alla comprensione reciproca.