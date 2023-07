“Su talentu lu dat Deus e sos omines l’impreant”, proverbio sardo con Su Nuraghe

Per Dìcios e Peràula de Deus / Proverbi e Parola di Dio (immagini e nomi sardi di fiori - Laboratorio linguistico transoceanico mensile tra “Su Nuraghe” di Biella e il Circolo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina)) Su Nuraghe presenta il proverbio: “Il talento lo dà Dio e gli uomini lo usano”.

Nessuno, per quanto sia povero, è senza niente, perché Dio dà ad ognuno qualche dono, o talento, come dice il proverbio che abbiamo dinanzi questa volta. Però, la persona deve fare la sua parte affinché il talento o i talenti suoi diano frutto e trovi la buona sorte.

Presentada de su dìciu: “Su talentu lu dat Deus e sos omines l’impreant”. Niunu, pro cantu siat poberu, est chentza nudha, ca Deus dat a ognunu calchi donu, o talentu, comente narat su dìciu chi giughimus addananti custa borta. Però, sa pessone devet fagher sa parte sua pro chi su talentu o sos talentos suos diant frutu e agatet sa bona sorte.

Dìcios e Peràula de Deus

“Su talentu lu dat Deus e sos omines l’impreant”, narat unu dìciu antigu”. E un’àteru decretat: “Chie cheret sorte la devet chilcare”.

Est giaru chi talentu cheret narrer’ capatzidade, virtudes chi Deus dat e chi s’omine impreat a dischiscione sua. Cunfromma a s’impignu, e a su bon’impreu de sas dodes chi unu tenet, at a esser sa sorte, chi no benit a sa sola ma, narat un’àteru dìciu, cheret chilcada.

In s’Evanzeliu de Mateu, agatamus una parabula chi narat cale impreu ant fatu, paritzos teracos, de sos talentos chi su padronu issoro lis aiat dadu. A s’ora de dare contu, presentendhesi a su padronu, unu l’at nadu chi dae chimbe talentos ndhe aiat balanzadu àteros chimbe; un’àteru dae duos ndh’aiat balanzadu àteros duos, sendhe chi un’àteru l’at nadu de aer’ interradu su talentu chi l’aiat dadu e bil’at torradu comente l’aiat retzidu. Su padronu at dadu bantidos mannos, e àteros benes, a chie aiat fatu frutare sos talentos e at brigadu meda su teracu chi no aiat fatu frutare su chi su padronu aiat postu in manos suas e che l’at dispaciadu in malu modu. Divescia sa sorte de sos chi no ant timidu de impreare sos talentos e cussa de chie at detzisu de no arriscare! (cfr. Mt 25, 14-30).

Proverbi e Parola di Dio

“Il talento lo dà Dio e gli uomini lo usano”, dice un antico proverbio. E un altro decreta: “Chi vuole buona sorte la deve cercare”.

È chiaro che talento vuol dire capacità, virtù che Dio dà e che l’uomo usa a sua discrezione. Conforme all’impegno, e al buon uso delle doti che uno ha, sarà la sua sorte, che non viene da sola ma, come dice un altro proverbio, vuole cercata.

Nel Vangelo di Matteo, troviamo una parabola che racconta quale uso hanno fatto, alcuni servi, dei talenti che aveva consegnato loro il padrone. Al momento del rendiconto, presentandosi al padrone, uno gli disse che da cinque talenti ne aveva guadagnato altri cinque; un altro, da due, ne aveva guadagnato altri due, mentre un altro gli disse di aver sotterrato il talento che gli aveva consegnato e glielo ha restituito come glielo aveva dato. Il padrone ha fatto molti elogi, e dato altri beni, a color che avevano fatto fruttare i talenti e ha rimproverato tanto il servo che non aveva fatto rendere il talento che il padrone aveva messo nelle sue mani e lo ha cacciato via in malo modo. Diversa la sorte di coloro che non hanno avuto paura di trafficare i talenti e quella di chi ha deciso di non rischiare! (cfr. Mt 25, 14-30).