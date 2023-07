"I telefoni del Comune non funzionano", questo il post pubblicato in questi minuti oggi lunedì 31 luglio sulla pagina fb del Comune.

"Si avvisano i cittadini che per cause indipendenti dalla volontà dell'amministrazione, i telefoni del Comune non funzionano. Abbiamo più volte sollecitato la ditta e i tecnici sono al lavoro per riparare il guasto".