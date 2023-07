Biella, attivato lo Sportello Unico Digitale per le iscrizioni al Servizio Trasporto Scolastico

A far data da martedì 01 agosto 2023 sarà attivo lo Sportello Unico Digitale per le iscrizioni al Servizio Trasporto Scolastico A.S. 2023/2024.

Si potranno consultare, compilare ed inoltrare le domande di iscrizione solo attraverso la piattaforma online collegandosi all'indirizzo: https://hosting.pa-online.it/096004/su_ambito/suistr/

L’accesso è possibile con autenticazione mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CRS (Carta Regionale dei Servizi) o TS-CNS (Tessera Sanitaria con codice PIN attivato), CIE (Carta d'Identità Elettronica)".