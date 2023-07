Valdilana, ecco un milione di euro per la prevenzione del dissesto idrogeologico

In arrivo a Valdilana un milione di euro per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Lo annuncia il Comune stesso sui propri canali social: “L’attenzione per il territorio e la progettualità messa in atto grazie alla sinergia tra amministrazione e i tecnici, hanno permesso l’assegnazione di questo importante finanziamento che permetterà la realizzazione di tre opere strategiche in ambito di prevenzione. Questi fondi, ottenuti grazie al PNRR saranno destinati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e interesseranno i versanti nel tratto di strada di collegamento tra frazione Guala e Castello, le difese spondali del torrente Ponzone (entrambe nella municipalità di Trivero) e la sistemazione dei versanti a valle della strada di collegamento Cerruti -Vioglio (municipalità di Soprana). La tempistica di esecuzione progettuale dovrà rispettare e trovare una sua realizzazione entro i 15 mesi concessi per legge e seguiranno la pianificazione sopra riportata”.