Stop funicolare, a Biella parte il servizio di bus navetta

Per iniziare ad ovviare allo stop della funicolare del Piazzo, l’Amministrazione comunale ha varato un piano che comprende, in questa prima fase, l’attivazione di una navetta sostitutiva. Questi gli orari: da lunedì a sabato saranno previste corse continuative dalle ore 9 alle 12,15 e dalle ore 16,30 alle 18,15. Il venerdì e sabato ci saranno ulteriori corse previste dalle ore 19 alle 23,30. Successivamente, in base all’utilizzo che ne verrà fatto dal pubblico, verrà deciso se incrementare o ridurre il servizio.

“Abbiamo già speso tanti soldi - dice il sindaco Claudio Corradino -. E occorreranno almeno altri 150 mila euro. In più non sarà una cosa veloce. Appena sarà possibile faremo un intervento strutturale per avere un impianto degno di questa città. Ci accolliamo un sacrificio economico notevole, ma la funicolare rappresenta un bene fondamentale per Biella. Per questo motivo abbiamo deciso di farci carico di questa ulteriore spesa, con la ferma volontà di trovare la soluzione migliore”.

L’assessore ai Trasporti Davide Zappala sottolinea anche un altro aspetto: “Questa navetta sostitutiva sarà gratuita. Si tratterà di un costo notevole per il Comune, ma era importante non isolare il quartiere del Piazzo, sia per i residenti, sia per tutti coloro che hanno investito nelle attività della zona. La navetta partirà dalla funicolare e arriverà in piazza Cucco: avremmo potuto optare anche per piazza Martiri della Libertà o via Lamarmora, ma abbiamo preferito non creare disagi ai turisti che non conoscono a fondo la città. Stiamo correndo per riuscire a far partire il servizio nel fine settimana. Nel frattempo procedono i lavori di riparazione dei contrappesi e sono allo studio alcuni progetti che potrebbero risolvere definitivamente i problemi dell’impianto”.