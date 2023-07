Dorzano, il vicesindaco Giuliano Grazian ricorda Sergio Gusulfino

Una vita dedicata alla Pubblica Amministrazione quella del sindaco di Dorzano, Sergio Gusulfino, deceduto ieri, domenica 30 luglio, all’età di 78 anni. Leggi Dorzano piange il suo sindaco, dolore per la morte di Sergio Gusulfino

Prima di fare il sindaco, Gusulfino è stato infatti impiegato presso il Comune di Dorzano, il suo paese.

In entrambi i ruoli si è messo sempre al servizio della cittadinanza, come ricorda il suo vice Giuliano Grazian: “Grazie al sindaco Gusulfino questo paese è ancora vivo perché è grazie a lui che a Dorzano ci sono palestra, farmacia, supermercato, ufficio postale, bancomat e, come ultima sua opera, Piazza Battistini. Era sempre disponibile ad aiutare la cittadinanza, ad esempio per i documenti e le pratiche amministrative”.

Giuliano Grazian amministrerà il paese fino all’inzio del 2024: “Andremo avanti fino a febbraio-marzo 2024 quando il consiglio comunale si scioglierà, e poi ci saranno le elezioni amministrative per il nuovo sindaco insieme a molti altri comuni del Biellese”.