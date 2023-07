Dalla Regione oltre un milione di euro al Biellese, l'annuncio dell'assessore Caucino

Il totale è, pallottoliere alla mano, di 1 milione 203 mila e 778,2 euro. Si tratta delle risorse che la Regione Piemonte ha stanziato, con tre differenti, delibere, per far fronte ai bisogni del comparto socio assistenziale e dell’assistenza ai più fragili nel Biellese, afferenti all’annualità 2023.

A renderlo noto, l’assessore regionale alla Famiglia, Chiara Caucino. Con la prima delibera, la giunta ha definito i criteri di ripartizione agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali, dei finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Per questi servizi al Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li I.R.I.S. Biella vanno 222.846,43 euro a cui si aggiungono 26.012,56 quale quota progetti «Vita indipendete», per un totale di 248.858,99 euro.

Per quanto riguarda il Cissabo di Cossato l’assegnazione è di 111.362,64 euro, a cui si aggiungono 12.554,16 euro per la quota progetti «Vita indipendete», per un totale di 123.916,80 euro. Per questa misura, quindi lo stanziamento complessivo per gli Enti gestori biellesi ammonta a 372.755.97 euro.

Il secondo stanziamento deciso dalla giunta riguarda invece l'assegnazione delle risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socio- assistenziali per le prestazioni di lungo assistenza in fase di cronicità: in questo caso al Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li I.R.I.S. Biella vanno 286.086,73, mentre al Cissabo di Cossato 147.504,56 euro per un totale, sul territorio, di 433.591.29 euro.Ma le buona notizie non finiscono qui: infatti dal Palazzo della Regione Piemonte è arrivato anche il via libera ai finanziamenti per gl interventi socio-sanitari a favore di anziani non autosufficienti, destinati, anche in questo caso, agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali: al Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Ass.li I.R.I.S. Biella vanno 261.751,12 euro, mentre al Cissabo di Cossato 134.979,44 euro per un totale complessivo di 396.730,56 euro.

«Quando si tratta di sostenere le persone più in difficoltà - spiega l’assessore regionale alla Famiglia, Chiara Caucino - la Regione ha fatto e continua a fare la propria parte. Queste risorse, che verranno messe a disposizione dei nostri due Enti gestori presenti sul territorio, rappresentano una fondamentale boccata d’ossigeno per centinaia di famiglie oltre alla dimostrazione concreta che quanto vado dicendo dal primo giorno del mio mandato si è dimostrato essere più che mai realtà: il Piemonte non lascia indietro nessuno, puntando proprio sul sostegno ai più fragili con azioni incisive e a 360 gradi».