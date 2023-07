Carabinieri, prevenzione delle truffe agli anziani: depliant a Biella

Nell'ambito dell'iniziativa “Truffe in danno di persone anziane - campagna di sensibilizzazione”, diretta al contrasto del fenomeno delle truffe ed attuata con il concorso attivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e della locale ASL, come noto, sono stati realizzati manifesti e volantini pieghevoli informativi, destinati all'attenzione delle persone anziane.

In tale contesto, dopo che nei giorni scorsi si è consegnato all'Ospedale di Biella, i manifesti da affiggere nelle sale d'attesa dei Reparti di geriatria, medicina e fisiatria del locale nosocomio, nonché dei volantini pieghevoli per ciascuno dei medesimi Reparti, i Comandanti delle dipendenti Stazioni, attraverso le proprie pattuglie, stanno provvedendo alla consegna del materiale informativo presso gli ambulatori dei medici di base, un manifesto da affiggere nella sala d'attesa e vari volantini, che i medici saranno invitati a distribuire ai propri assistiti anziani in occasione di incontri con essi e presso le farmacie della Provincia, un manifesto da affiggere e molteplici pieghevoli che i farmacisti saranno invitati a consegnare ai propri clienti potenzialmente interessati.

In foto la consegna del materiale a cura del Comandante della Compagnia di Biella, Ten. Col. Davide Lazzaro, del Comandante della Stazione di Biella, Luogotenente C.S. Ivan Giacomini unitamente al Mar. Ord. Laura Colnago della Stazione di Andorno Micca, presso la farmacia Azzallino di Biella Via Rosselli.