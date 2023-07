Carabinieri, depliant contro le truffe agli anziani anche in Valle Cervo

Nell'ambito dell'iniziativa “Truffe in danno di persone anziane - campagna di sensibilizzazione”, diretta al contrasto del fenomeno delle truffe ed attuata con il concorso attivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e della locale ASL, come noto, sono stati realizzati manifesti e volantini pieghevoli informativi, destinati all'attenzione delle persone anziane.

In tale contesto, dopo che nei giorni scorsi si è consegnato all'Ospedale di Biella, i manifesti da affiggere nelle sale d'attesa dei Reparti di geriatria, medicina e fisiatria del locale nosocomio, nonché dei volantini pieghevoli per ciascuno dei medesimi Reparti, i Comandanti delle dipendenti Stazioni, attraverso le proprie pattuglie, stanno provvedendo alla consegna del materiale informativo presso gli ambulatori dei medici di base, un manifesto da affiggere nella sala d'attesa e vari volantini, che i medici saranno invitati a distribuire ai propri assistiti anziani in occasione di incontri con essi e presso le farmacie della Provincia, un manifesto da affiggere e molteplici pieghevoli che i farmacisti saranno invitati a consegnare ai propri clienti potenzialmente interessati.

In foto la consegna del materiale a cura del Comandante della Stazione di Andorno Micca, Mar. Capo Alessandro Sabatini e del Mar. Ord. Laura Colnago presso le farmacie di Andorno Micca e Sagliano Micca.