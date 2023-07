Biella, in via Alfieri lavori al tratto fognario (foto di repertorio)

Per svolgere dei lavori urgenti relativi alla sostituzione tratto fognario e manutenzione rete idrica e fognaria rete Cordar è stata emessa un’ordinanza che istituisce la sospensione della circolazione, eccetto autorizzati per l’esecuzione dei lavori, previo posizionamento dei cartelli, in via Vittorio Alfieri tra i civici 20 e 22 dalle ore 13 di lunedì 31 luglio 2023 alle ore 18.00 di venerdì 4 agosto 2023 (area occupata 30 mq).