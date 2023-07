"Tra Gaglianico e Savagnasco i residenti vivono un incubo.....", Da un lettore

Buongiorno Direttore. La contatto per portare alla sua attenzione la situazione della strada Trossi tra Gaglianico Savagnasco. I residenti vivono un incubo, causato dal rumore di auto e moto che non rispettano i limiti di velocità.

Ultimamente nelle ore più tarde gruppi di auto elaborate si dilettano in gare di velocità con un probabile giro di scommesse. Per il rumore esistono i radar del rumore già in uso in altre province italiane e nazioni come la Svizzera dove le assicuro hanno dato degli ottimi risultati. Sono basito che Arpa Prefettura Questura Carabinieri ecc non intervengano come si può tollerare un tale scempio con prostitute che stazionano al distributore Agip difronte agli Orsi, insomma il degrado della strada Trossi e talmente palese. Anche il codice della strada in Italia impone dei limiti di tolleranza per decibel velocità che fanno scattante la contravvenzione.