Pray, si cerca cantoniere e autista scuolabus

Bando di concorso a Pray. Come riportato sui canali social del Comune, si ricerca per assunzione un'unità di cantoniere e autista scuolabus a tempo indeterminato. Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di patente di guida della categoria D con abilitazione CQC per conduzione scuolabus.

Il modulo da compilare è sul sito del Comune o ci si può rivolgere direttamente allo sportello o telefonare al numero 015.767035 dal lunedì al venerdì ore 8 – 14. La scadenza di presentazione della domanda è il prossimo 31 agosto.