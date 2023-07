Un nuovo parcheggio nel comune di Sagliano Micca. Lo rende noto il Comune sui propri canali social: “Ultimati i lavori, è stato aperto il parcheggio di via Pezzia completamente rifatto grazie al contributo ottenuto per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale per gli anni 2018-2019-2020”.