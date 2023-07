Rugby, arriva Salvatore Lipera: “Ammiro molto Biella”

Ancora un innesto in prima linea, si tratta di Salvatore Lipera, nato a Catania il 4.11.2000. Pilone destro in grado di giocare anche come tallonatore, è stato una giovane promessa del club della sua città, l’Amatori Catania. Esordio nel 2015 in Under 16, ha onorato la maglia fino al 2022. Nel suo palmares personale, quattro convocazioni in Italia Under 19 Rugby League e una in Italia Emergenti. Esordisce a soli diciotto anni in prima squadra (Serie A) come pilone titolare.

Per ragioni di studio nel 2022, è iscritto alla facoltà di Scienze Naturali e Ambientali, si trasferisce a Genova dove riesce ad inserirsi nel Cus Genova, squadra iscritta al girone 1, con Biella, del campionato di Serie A "Sono molto onorato di poter giocare per Biella Rugby, club che da tempo seguo e ammiro molto. Ho avuto modo di incontrare la squadra come avversaria in campionato e sin da subito ho notato una grande professionalità e sintonia fra i ragazzi che spero possa aiutarmi a crescere sia come giocatore che come persona. Mi impegnerò al massimo per raggiungere gli obiettivi che, come squadra, ci porremo e sono sicuro di poter trovare a Biella una nuova e grande famiglia sportiva."

Corrado Musso, direttore sportivo Brc: “Salvatore è un giocatore al quale ci eravamo già interessati lo scorso anno e che abbiamo tenuto d’occhio quest’anno. Finalmente siamo arrivati ad un accordo. È un giovane ragazzo che gioca in prima linea dotato di molto potenziale e grande voglia di lavorare, siamo certi che con Roberto Pintado riuscirà a crescere moltissimo nei ruoli a lui maggiormente congeniali. Non vediamo l’ora di vederlo in campo”.