La carica dei 115 alla corsa di Lessona, tutti in pista a favore dell'Emilia Romagna FOTO

In 115, tra camminatori e podisti, hanno partecipato alla camminata e corsa non competitiva organizzata dal gruppo Alpini di Lessona, in collaborazione con il G.E Lessona, Polisportiva ASD Lessona e la Biella Running, dove il ricavato andava a favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna.

Il percorso da 5,5 km ha portato i partecipanti a conoscere alcuni lati nascosti di Lessona come il passaggio in frazione Castello lungo un lastricato che portava alla vecchia scuola elementare e davanti alla cantina Sperino, per poi passare davanti al famoso A.R.C.I ed entrare in borgata Cornale. Ci si è immersi poi, in un fitto bosco che ha condotto dalla strada per Masserano in via IV Novembre, sentiero mantenuto pulito dagli Amici MTB di Lessona per favorire non solo chi vuole camminare nella natura ma anche come passaggio per la famosa gran fondo di Mountain bike” La Prevostura”.

Un mini ristoro a metà percorso e una più corposo alla fine ha rifocillato i partecipanti prima della cena alpina ricca di specialità gastronomiche di tutto rispetto compresa la pizza con forno a legna. Soddisfatti gli organizzatori per la buona riuscita della manifestazione, sia per il numero dei partecipanti sia per quanto si è riuscito ad offrire in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna.

Dall’incasso tolte le spese organizzative e per l’assicurazione si è devoluto la somma di 400 euro la quale sarà depositata sul conto corrente del gruppo lessonese di Volontariato dove il comune di Lessona ha aperto una sottoscrizione a favore di dette popolazioni. Si vuole ringraziare tutti i collaboratori che si sono messi a disposizione per la sicurezza sulle strade, la Biella Running, Giuseppe Capineri per la stampa dei volantini, la ditta Lauretana e Menabrea, sempre presenti a collaborare con chi vuole proporre eventi che permettono la conoscenza del territorio e far stare bene le persone camminando nella natura.