A Valdengo il divertimento è di casa, quasi 400 partecipanti alla Summer Spritz Run FOTO e VIDEO

In alto i bicchieri per brindare tutti insieme alla stagione estiva. Il divertimento è di casa a Valdengo per l'edizione 2023 della Summer Spritz Run, la gara goliardica che ha preso il via nel pomeriggio di oggi, 30 luglio.

Circa 400 i partecipanti provenienti, non solo dal Biellese, ma da tutto il Piemonte, con presenze da altre regioni. In tanti hanno scelto un abito “d'occasione”: simpatico, colorato e divertente. Al termine della manifestazione, sono partiti gli assaggi dei prodotti locali in allegria.