105 di corsa a Camandona per il Trail di Sant'Anna FOTO e VIDEO

Giornata di sport e divertimento a Camandona per il Trail di Sant'Anna. In 105 si sono dati appuntamento stamattina nella piazza di frazione Falletti per prendere parte alla doppia gara in programma da 5 e 10 chilometri.

Alla fine, nella 5 km, è arrivata prima al traguardo la coppia formata da Simona Casazza e Leo Roffino. Nella 10, invece, ha spiccato Maurizio Giacoletto, seguito a ruota da Federico Magagna e Diego Faedo. Tra le donne, ha svettato Elena Benetti: alle sue spalle Silvia Poletti e Valentina Rolando.