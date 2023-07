A Città Studi la I edizione della Summer School di Unito dedicata al fashion

Aprirà i battenti il 21 settembre la I edizione della Summer School “Fashion Media Studies” progettata dall’Università di Torino per il Campus di Città Studi Biella. L’iniziativa – le cui lezioni si svolgeranno dal 21 al 24 settembre – si rivolge in modo prioritario a studenti/studentesse di corsi magistrali e dottorato di ricerca in beni culturali, scienze della comunicazione, discipline dello spettacolo e della visualità, filosofia dei linguaggi, sociologia ed economia della cultura, marketing, moda e design.

Studenti/studentesse interessati/e dovranno presentare domanda entro il 28 agosto, corredata da CV, all’indirizzo unibiella@cittastudi.org. Il programma prevede corsi e seminari a cura di studiosi e studiose che affronteranno in prospettiva interdisciplinare le direzioni di ricerca e studio che interessano oggi la cultura della moda e il suo impatto sulla società e la cultura visuale. Alle lezioni e ai seminari si affiancheranno: “Moda:Futuro”, un ciclo di talk con professionisti della comunicazione della moda, operatori culturali e rappresentanti delle istituzioni focalizzati sul rapporto tra moda, tecnologie e sviluppo sostenibile; “Bookrobe”, dibattiti con autori/autrici di libri recenti sui temi della Summer School. Sono previste inoltre visite a mostre e a istituzioni presenti sul territorio.