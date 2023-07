Oropa, Giardino Botanico: tutte le novità del mese di agosto

Questo mese il giardino rimane aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00. La domenica, alle ore 15:00, è prevista una visita guidata.

Anche ad agosto i Pollicini Verdi al Giardino: ambientati nel Corner coccinelle, un luogo sicuro e appartato ai piedi di un grande faggio dai rami flessuosi dove scoprire le meraviglie della natura e i segni d'arte per rappresentarla... Grazie alla collaborazione con "SEGNI d'ARTE atelier - educazione alla libera creatività" di Francesca Rovetto.

Domenica 6 agosto ore 11:00 |

Laboratori Pollicini Verdi - IL SOLE… Laboratorio artistico/ didattico per imparare a disegnare il “re” degli astri secondo la teoria Munariana. Ogni bambino verrà stimolato nell’attenta osservazione del SOLE, che forma ha? Perché cambia colore e quando? Il sole tramonta solo dietro alle montagne o al mare? Come posso dipingerlo? Realizzeremo un personale taccuino d’appunti utilizzando carta, matite e colori in totale libertà espressiva.

Sabato 12 agosto ore 15:00 |

Laboratori Pollicini Verdi - I COLORI DELL’ ESTATE Osserveremo la natura presente nel parco che ci ospiterà, le montagne e l’acqua del torrente, ne studieremo ogni colore per poi creare la PALETTE ESTIVA. Dai colori primari ai loro derivati, tempere e pennelli ci aiuteranno nell’impresa di “imitare” madre natura!

Domenica 27 agosto ore 11:00 |

Laboratori Pollicini Verdi - IL PRATO FIORITO di H. Tullet L’energia collettiva e la dinamica di gruppo sono di per sé un risultato. In questo laboratorio ogni bambino verrà spinto dall’energia che si viene a creare, superando i propri limiti e lasciandosi trasportare da un’improvvisazione creativa. Ogni macchia, cerchio e riga tracciata a caso si trasforma e diventa utile, bella e allegra. Cosa nascerà? Cosa vedremo nascondersi tra i segni disegnati? Realizzeremo un’opera comune condividendo un momento unico. Prenotazione consigliata: 015 2523058 | 331 1025960 | gboropa@gmail.com

Pollicini verdi sono laboratori di arte e natura per bambini dai 5 ai 10 anni, della durata di circa 1 ora e 30 min (si raccomanda la puntualità).

Informazioni: WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi ETS | Giardino Botanico di Oropa (Biella) www.gboropa.it | info@gboropa.it | 015.2523058 Social: facebook.com/gboropa | Instagram.com/gboropa | Youtube.com/@gboropa