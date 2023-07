Il maltempo non blocca l'Estate Ponderanese, successo di pubblico per il concerto dei Poohnto Fermo (foto di Giacomo Chiarini)

Nonostante la pioggia, il concerto dei Poohnto Fermo è stato un successo di pubblico. L'evento, andato in scena ieri sera, 29 luglio, al circolo sociale di via Mazzini, è uno degli appuntamenti in programma dell'Estate Ponderanese.